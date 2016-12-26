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İşte 2016’nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2016’nın en iyi hakemi seçildi. Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.

İşte 2016nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var

26 Aralık 2016 17:58

IFFHS tarafından yapılan açıklamada, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katıldığı oylamada İngiliz hakem Mark Clattenburg, 141 puanla 2016 yılının en iyi hakemi seçildi. İkinci sırada 65 puanla Nicola Rizzoli yer alırken, Macar hakem Viktor Kassai ise 55 puanla 3’üncü oldu.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.

IFFHS tarafından yapılan oylamada en fazla oy alan 10 hakem şöyle:

1. Mark Clattenburg 141 puan

2. Nicola Rizzoli 65

3. Viktor Kassai 55

4. Jonas Eriksson 43

5. Cüneyt Çakır 28

6. Björn Kuipers 28

7. Felix Brych 26

8. Martin Atkinson 20

9. Damir Skomina 19

10. Nestor Pitana 14

Etiketler: 2016nın en iyi hakemi, Cüneyt Çakır, İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Feder


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