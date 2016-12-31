Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise 60 Milyonluk dev ikramiye süsleyecek

Çekilişi yapılacak dev ikramiyenin yılbaşı 2017 Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları sayfamız aracılığıyla sizlere ulaşacaktır...

İşte 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi şanslı numaraları! MP SIRALI TAM LİSTE

Peki Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı mı, yapıldıysa şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara vurdu, MP sonuçları, 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi belli oldu mu, belli olduysa hangi şanslı kazanan numaralar oldu.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ VE SORGULAYABİLECEĞİNİZ MİLLİ PİYANGO 2017 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (31 ARALIK 2016) SONUÇLARI EKRANI...

Çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin... iyi şanslar...

MİLLİ PİYANGO İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine günler kala, çekilişlerde en çok çıkan sayılar ve büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller merak ediliyor. 60 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar, şanslarını artırmak için büyük ikramiyenin daha önce isabet ettiği piyango biletinin alındığı bayilerden satın almaya çalışıyor. Bu dikkate alınınca ilk sırayı alan Nimet Abla gişesinin önünde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor. Geçen sene yapılan yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon lira çeyrek bilete çıkmış ve bu biletlerin üç tanesi İstanbul’daki bayilerden alındığı tespit edilmişti. Peki Milli Piyango’da en çok hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller hangileri?

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Her sene yılbaşı öncesi Milli Piyango biletleri bilet bayii ve gişelerinde adeta yok satıyor. İnsanlar zengin olma ümidiyle aralık ayının son haftasında adeta gişelere akın ediyor. Uzun kuyrukların oluşturduğu bayiilerin en gözdesi Nimet Abla bayii. Peki kimdir bu Nimet Abla, İnsanların umutlarını bağladığı bilet almak için günlerce kuyrukta bekledikleri nimet abla bakın kimmiş;

MİLLİ PİYANGOCU NİMET ABLA KİMDİR?

Nimet Abla yani Melek Nimet Özden 1899 da İstanbul da doğdu ve 28 Temmuz 1978’de yaşamını yitirdi. Bir milli piyango satıcısı olan Nimet Abla, 1928 yılında eşinin Eminönü’ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu. Tanıtım amacıyla halka dağıtılan biletlerin parasını toplayamayınca aile iflasın eşiğine geliyor ama “Nimet Abla”nın girişimiyle aile iflastan son anda kurtuluyor. Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti’nden bayiilik alıyor ve 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü arttırmaya yetiyor. 1938’de Eminönü’deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başlayan ünlü bir gişe oluyor. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.(Rıdvan Turşak / İHA)

Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olmuş. Nimet Abla gişesinin bugün merkez dışında iki de şubesi bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

Milli Piyango'da en çok; 0 : 4 defa, 1 : 8 defa, 2 : 10 defa, 3 : 17 defa , 4 : 4 defa, 5 : 7, 6 defa : 4, 7 defa : 9, 8 : 8 defa, 9 : 6 defa çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

İnsanlar Milli Piyango'da bugüne kadar en çok çıkan numaralar hangisi, Nimet abla kimdir, en şanslı numara hangisi, en çok hangi numara çıkıyor MP'de, eski Milli Piyango biletleri neler, en şanslı il hangisi gibi soruların cevabını arıyor.. Bizlerde Milli Piyango'da hangi numaralara en çok piyango vurdu onları derledik.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

Her sene yılbaşı bileti almak için Türkiye’nin dört bir yanında insanlar Nimet abla’ya akın ediyor. Peki son yıllarda en çok hangi rakamlara ikramiye çıktı.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı.

Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…

KIZI KAÇTI EŞİ TERK ETTİ

1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı ise ancak 3 sene sürebilmiş. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etmiş. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti.

4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu.” diyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIĞINA BİN PİŞMAN

Edirne’de 11 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanan Ayhan Yalçınkaya, zengin olduktan sonra bıraktığı memurluğuna dönmeye çalışıyor. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğini ve Milli Piyango bileti aldığı için pişman olduğunu söylüyor.

YILBAŞI İKRAMİYE SEFASI BATIRDI

Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar da piyangozedelerden. Kendisine 90'lı yılların başında Milli Piyango’dan o zamanın parasıyla 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, kendisine bir şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları kendi ağzıyla şöyle özetledi:

“Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin ahı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.” Şimdi işsiz olan ve emekliliğinin planlarını yapan Çınar, artık Milli Piyango bileti satın almıyor.

YILBAŞI İKRAMİYESİ TALİHLİSİ KENDİNİ ASTI

Son olarak yakın dönemden bir hikayeye göz atalım. Erzurumlu Ahmet Bayram'ın hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası Bayram, hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4'te biri olan 1 milyon 250 bin TL'sini aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına veren Ahmet Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da bir çocuk bekleyen Bayram, bir akşam saatinde eski eşinin yaşadığı Pendik'teki eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek, eski eşinden, üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satarak parasını vermesini isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Bir gece banyoya giren Bayram'dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Ahmet Bayram kendi canına kıymıştı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI OĞLU ÖLDÜ

Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı da para yüzünden felaket yaşayanlardan biri... 1996’da oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyor.

Oğlunu kaybettikten sonra bir daha bilet almamaya karar veren talihli, kendisine çıkan paranın hayırlı olmadığını dile getiriyor. Kazandığı ikramiyeyle emlak işine giren Postacı, bir süre sonra iflas etmiş.

YUVAM DAĞILDI EŞİM TERKETTİ

İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan Postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyor. Postacı, “Para mutluluk getirmiyor, yuvam dağıldı, toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Şimdi bir otomobilim, evim ve emekli maaşım var. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı.” diyor.

AMORTİ NE DEMEK?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sıkça duyarız. Peki amorti ne demek? Fransızca kökenli bir kelime olan “amorti” ekonomi terimi olarak “Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil” anlamına gelmektedir. Peki Amorti kelimesinin Milli Piyango ile ne ilgilisi var. Amorti Piyangoda bilet değeridir. Yani piyango biletinize amorti çıkarsa (biletteki numaraların sonuncusuna bakılır) bilete ödediğiniz parayı geri alırsınız. Yani bilet parasını amorti etmiş olursunuz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÇIKAN ESKİ BİLETLERİN ÖRNEKLERİ

RIDVAN TURŞAK