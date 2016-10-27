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İşte 3. havalimanın açılış tarihi

İstanbul'daki 3. havalimanını inşa eden ve işletecek konsorsiyumda yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havalimanına inen yolcuların 13 dakikada valiz, polis ve gümrük kontrolü işlemlerini tamamlayıp havalimanından hızlıca ayrılabilecekleri bir organizasyon kurmayı hedeflediklerini söyledi. Özdemir, havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

İşte 3. havalimanın açılış tarihi

27 Ekim 2016 18:55

Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Adana HiltonSA'da “Türk İş Dünyası” konulu panel düzenlendi. Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Mediasa Medya Grubu CEO'su Demet Sabancı Çetindoğan, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Simit Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, deneyimlerini ve hedeflerini anlattı.

İstanbul'daki 3. havalimanını inşa eden ve işletecek konsorsiyumda yer alan Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Afrika ve Balkanlar'da pek çok ülkenin yanı sıra Pakistan'da da iş yaptıklarını kaydetti. 3. havalimanını yolcuların rahat edeceği, huzur bulacağı bir şekilde inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:
“Dünyada bir uçak köprüye yanaşınca bir yolcu köprüye ayağını attıktan 11 dakika sonra polis ve gümrük kontrolünü yapmış, bagajını almış, taksiye binen bir havalimanı var. Bu havalimanı Singapur'da. Bizim de 3. havalimanını yaparken hedefimiz 13 dakikada yolcumuz valizini alacak, polis ve gümrük kontrolünden geçecek ve taksiye binecek. 2018'in ilk çeyreğinde bunu hizmete açmayı hedefliyoruz. Kosova'da da böyle bir havalimanı yaptık. Senegal'de, Mısır'da havalimanları yapıyoruz. Bütün buralarda inşaat tekniklerini en hızlı, en modern şekilde nasıl inovasyonda kullanabiliriz, bunun hesabını yapıyoruz.” 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

Etiketler: havalimanı


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