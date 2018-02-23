İşte 3. Havalimanının pisti! Yüzde 80'i tamamlandı

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul 3. Havalimanında ilk test uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenirken pistin son hazırlıkları da tamamlandı. İnişe hazır hale gelen pist havadan İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Havadan çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının test amaçlı olarak 26 Şubat'ta inmesi gündeme gelen pistin çizgilerinin çizildiği ve inişe hazır hale geldiği görülüyor.

3. Havalimanının ana terminal binasının da çatıları büyük bir kısmının montaj işlemleri yapıldı.

Yolcuların uçaklara ulaşmasını sağlayan körüklerinde takıldığı ana terminal binasında çalışmalar hız kesmeden devam eden havalimanının açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirlendi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı’na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, açıklamalarda bulunmuş "Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır." demişti.

3 Havalimanı ne zaman açılacak?

Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı'nın 2018 yılı 26 Şubat'ta açılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Tüneli açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde asrın projesi Marmaray'ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız" ifadelerini kullandı.

200 milyonun üzerinde yolcu kapasitesi olacak

Yıllık yolcu kapasitesi 101.5 milyon olan Atlanta Havalimanı’nı geride bırakacak olan 3. Havalimanı, tüm bölümler tamamladığında yıllık 200 milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye hazırlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğu ve kapasite yetersizliğine çare olacak 3. Havalimanı çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşaatın en önemli bölümü olan ana terminal binası da planlanan şekilde yükselmeye başladı. Havadan kaydedilen görüntülerde 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden ana terminal binasının meydana çıkmaya başladığı görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

