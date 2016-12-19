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İşte 90 bini aşkın sivilin ağırlanacağı bölge

Suriye'nin İdlib kırsalına Halep'ten tahliye edilecek 90 bini aşkın sivili ağırlayabilecek kapasitede üç çadır kent kuruluyor.

İşte 90 bini aşkın sivilin ağırlanacağı bölge

19 Aralık 2016 18:20
İşte 90 bini aşkın sivilin ağırlanacağı bölge - Tıkla İzle

Esad rejimi ve Şii milislerin saldırısı altındaki Halep'te binlerce sivil tahliye edilmeyi beklerken, AFAD, Türk Kızılayı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle İdlib kırsalına üç çadır kent kuruluyor. Devlet Su İşlerinin (DSİ) iş makinalarının da çalıştığı alanda incelemelerde bulunan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, çadır kentlerin tamamlandığında 90 bini aşkın sivili ağırlayabileceklerini belirterek şunları söyledi:

“Arazide kamulaştırma çalışmaları yapıldı. Bir bölgedeki çadır kentimiz 300 dönüm. Bunu bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bütün gücüyle, devletiyle, sivil toplum birimleriyle ortak hareket ederek Halepli kardeşlerinin yanında yer alıyor. Diğer bölgede de çalışmalarımız başladı. Orası da 70 dönüm, bin 200 çadır olacak. Üçüncü bölgede de 90 dönümlük bir yer yapıyoruz. Henüz kesinleşmemiş rakamlara göre şu ana kadar tahliyeler 30 bin sivili bulur.”

Çadır kentlerin bazılarının mevcut çadır kentlere eklenti şekilde yapılacağı öğrenildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savaşlardan kaçıp Sarmada'ya bağlı Kemmune kampına sığınan siviller ise altyapı sorunlarından şikayet ederken, Esad ve müttefiklerinin saldırılarına da tepki gösterdi. Bölgenin güvenliğini silahlı muhaliflerin sağladığı görüldü.

Suriye'den Türkiye'ye getirilip tedavi altına alınan yaralı siviller hakkında açıklama yapan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ise, ülkeye getirilen yaralı sayısının 137'ye ulaştığını, tedavi görürken hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ve 13 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. 

Buğra Güney - Nuri Pir

Etiketler: çadır kent, İdlib


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