İşte AK Parti'nin meclis planı

Başbakan Binali Yıldırım ile 21 kabine üyesini milletvekili adayı olarak gösteren AK Parti, seçimlerden sonra Meclis’te ve parti yönetiminde güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Partinin tecrübeli ve ağır toplarının büyük bölümüne parti yönetiminde ve seçimlerden sonra oluşacak yeni Meclis düzeninde kritik görevler verilecek.

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘stratejik bir hamle’ ile Başbakan Yıldırım ve 21 bakanı milletvekili adayı yapmasının, yeni dönemde siyasetin merkezi haline gelecek Meclis’te güçlü bir kadro kuracağı anlamına da geldiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde, Meclis’in sadece yasama faaliyetlerine odaklanacağına dikkat çeken AK Parti yöneticileri, seçimlerden sonra güçlü bir Meclis yönetiminin oluşacağını dile getiriyor. Siyasetin merkezinin parti ve parlamento olacağını belirten AK Parti kaynakları, siyasi kapasitesi yüksek isimlerin bu nedenle milletvekili adayı yapılmasının önemine vurgu yapıyor.

AĞIR TOPLARA KRİTİK GÖREV

AK Parti kaynaklarına göre seçimlerden sonra öncelikli olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin Meclis grup başkanlığının önünü açacak düzenleme yapılacak. Böylelikle, Erdoğan hem partinin genel başkanlığını, hem de Meclis grubunun başkanlığını yürütecek. Mevcut yasada, milletvekili olamayanlar Meclis’te grup başkanlığı görevine getirilemiyor. AK Parti, seçimlerden tek başına Meclis başkanı seçtirecek çoğunluk ile çıkarsa Başbakan Yıldırım’ı aday gösterecek. Sayısının yetmemesi durumunda ise Meclis başkanı adayını MHP ile istişare ederek belirleyecek. Bu durumda, MHP’li bir ismin Meclis başkanı olabileceği ihtimali ortaya çıkacak. Yeniden kabineye alınmayacak 21 bakandan bazılarının komisyon başkanı yapılacağı ve grup yönetiminde görevlendirilecekleri belirtilirken, sonbaharda yapılacak AK Parti kongresi ile birlikte parti yönetiminde de değişikliklere gidileceği ve bazı isimlere parti yönetiminde görev verileceği ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi