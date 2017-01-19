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İşte ’Asrın Projesi’nde son durum

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Proje çerçevesinde KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılmış suyu Girne, Beşparmak, Güzelyurt ve Alayköy’de bulunan mevcut depolara iletecek olan yaklaşık 161 kilometre uzunluğundaki Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattını tamamladık” dedi.

İşte Asrın Projesinde son durum

19 Ocak 2017 12:47

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, “KKTC Su Temin Projesi”nde adaya ulaşan suyun dağıtımı için inşa edilen Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hatlarını tamamladı. Böylece Kuzey Kıbrıs’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede, daha önce devreye alınan isale hatları ile birlikte Türkiye’den iletilen içme suyu adanın her noktasına ulaşmış oldu.

İÇME SUYU ADANIN HER NOKTASINA ULAŞTI

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemini de bünyesinde barındıran bu proje, 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Daha önce tamamlanan isale hatları ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta yaşayan Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara yüksek standartlarda içme suyu temin ediliyordu. Son olarak geçici kabulleri tamamlanan Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hatları ile birlikte adanın her bölgesine içme suyu ulaşmış oldu.

TAMAMLANAN İKİ HATTIN UZUNLUĞU 257 KİLOMETRE

Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için adaya yıllık 75 milyon metreküp su iletileceğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, “Proje çerçevesinde KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılmış suyu Girne, Beşparmak, Güzelyurt ve Alayköy’de bulunan mevcut depolara iletecek olan yaklaşık 161 kilometre uzunluğundaki Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattını tamamladık. Ayrıca suyu İskele-Dipkarpaz bölgesindeki depolara iletecek yaklaşık 96 km uzunluğundaki Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hattının da geçici kabul saha çalışmalarını tamamladık. Netice itibarıyla son olarak toplam 257 km’lik hat tamamlandı” diye konuştu.

"KKTC’NİN İÇME SUYU PROBLEMİ ORTADAN KALKTI"

KKTC’de yaşayan vatandaşların içme suyu problemlerinin artık ortadan kalktığını belirten Eroğlu, “Daha önce tamamlanmış olan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı, KKTC Tarafı Kara Yapıları, Geçitköy Terfi İstasyonu ve Arıtma Tesisi ile Lefkoşa ve Gazimağusa bölgesi içmesuyu isale hattıyla ada üzerinde inşa edilen bütün dağıtım hatlarının kabul çalışmalarını tamamlamış olduk. Böylece Türkiye’den iletilen suyun Adanın her noktasına dağıtılması sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Kan Yüksek 


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