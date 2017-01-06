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İşte Avrupa'da yılın 11'i

Bu sene 16'ncısı düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları belli oldu.

İşte Avrupada yılın 11i

06 Ocak 2017 09:44

UEFA Yılın 11'i oylaması sonuçlandı. Yılın 11'i için 7 milyondan fazla futbolseverin oy kullandığı açıklandı. UEFA Yılın 11'inde Real Madrid'den 4, Barcelona'dan 3 isim yer aldı. En fazla oyu alan isim ise 488 bin 908 oyla Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos oldu. Yine Real Madrid'den Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 450 bin 220 oy alırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise 418 bin 449 oyda kaldı.
UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluştu:

Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)
Defans: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Jerome Boateng (Bayern Münih), Leonardo Bonucci (Juventus)
Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 


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