UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne kalan ve gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ile Osmanlıspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimine seri başı olarak girecek. Son 32 turundaki ilk maçlar 16, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat’ta oynanacak.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım grubunu lider tamamladığı için UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen en iyi 4 üçüncü takımla eşleşemeyecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

"Olympiakos, Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, Gent, Krasnodar, PAOK, Villarreal, Mönchengladbach, Rostov, Legia Varşova, Ludogorets, Celta Vigo, Hapoel Beer Sheva."

Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takım içerisinde yer aldığı için UEFA Avrupa Ligi grup liderleriyle eşleşmeyecek. Kartal'ın muhtemel rakipleri şöyle:

"Manchester United, Olympiakos, Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, Gent, Krasnodar, PAOK, Villarreal, Mönchengladbach, Rostov, Legia Varşova, Ludogorets, Celta Vigo, Hapoel Beer Sheva."

Osmanlıspor

Grubunu lider bitiren Osmanlıspor, Şampiyonlar Ligi'nden gelen en iyi 4 üçüncü ile eşleşmeyecek. Başkent temsilcisinin muhtemel rakipleri şöyle:

"Manchester United, Olympiakos, Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, Gent, Krasnodar, PAOK, Mönchengladbach, Rostov, Legia Varşova, Ludogorets, Celta Vigo, Hapoel Beer Sheva."

Öte yandan F Grubu'nda Sassuolo - Genk maçı ertelendiği için son muhtemel rakip mu mücadele sonrası belli olacak.