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İşte Başbakan'ın masasındaki anket sonucu

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu'da yaptırdığı ankette operasyonlara destek yüzde 76 çıktı.

İşte Başbakanın masasındaki anket sonucu

27 Kasım 2016 09:04

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Artık savunmada değil taarruzdayız” diye açıkladığı teröre karşı havada-karada operasyon stratejisi, çok önemli sonuçlar verdi. Terör örgütü PKK’ya kırsalda büyük darbeler vurulurken, Tunceli’de 6’sı lider kadrodan 100’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Son operasyonlar kapsamında bugüne kadar Hakkâri’de 538, Çukurca’da 394 terörist öldürüldü. Silahlı İHA’lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Operasyonlar sürerken hükümet, yeni proje ve adımlara veri oluşturması açısından Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşın nabzını tutan bir alan araştırması yaptı. İşte yeni terörle mücadele stratejisinin kısa vadeli sonuçları ve araştırmanın detayları:

BÖLGE HALKINDAN OPERASYONLARA DESTEK

Güvenlik birimlerinin yaptığı son araştırmaya göre, Türkiye genelinde terörle mücadele operasyonlarına destek yüzde 89 iken, bölgedeki destek yüzde 76 seviyesinde.

‘SUÇLUYSA CEZASINI ÇEKSİN’:

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak başta olmak üzere bazı HDP’lilerin tutuklanmasına, bölge halkı temkinli ve sağduyulu yaklaşıyor. Soruşturmalara ve tutuklamalara yüzde 50’nin biraz üzerinde destek var. Halk, “Suçluysa cezasını çeksin” diyor. Yani, vatandaşa hizmet yerine terör örgütüne destek sağlayana, taşeron terör örgütüne, taşeronluk yapanlara prim vermiyor. Bölge halkı, “Fırsat verdik, kullanamadılar” yaklaşımında.

ELEMAN SURİYE’DEN:

Terör örgütü PKK, yeni eleman temininde zorlanıyor. Örgüte Türkiye’den katılım en düşük seviyede. Örgüt, yeni elemanlarını çoğunlukla Suriye’den devşiriyor.

MÜTEAHHİTLER DEĞİŞİYOR:

Doğu ve Güneydoğu’daki altyapı hamlelerinde, imar/restorasyon işlerinde müteahhitlik network’ları değişiyor. Yol ve altyapı yatırımlarında işlerin tamamlanamaması, gecikmesi müteahhitlerden kaynaklanıyor. Son çıkarılan KHK doğrultusunda, kritik önemdeki bazı yolların ve inşaatların müteahhitleri değiştirilecek. Terör minimize edildikten sonra bölgede ekonomik, sosyal adımlar ardı ardına gelecek.

‘BAĞLAR’ BARDAĞI TAŞIRDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da, emniyet müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek bina yakınlarında bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlendi. 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır saldırısı, terör örgütüne bölge halkının bakışı açısından bir kırılma oldu. Halk, bu olaya “Fırsatçı-istismarcı örgüt” diye bakıyor. Terör örgütüne destek ve katılım en alt seviyeye düşmüş durumda.

KAYNAK/HABERTÜRK 

Etiketler: anket sonucu, başbakan


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