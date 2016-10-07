Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 sezonu yarın ve 9 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Ligde mücadele eden 16 takım bu sezon 119 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. En fazla transferi 13 oyuncu ile Banvit yaparken, en az transfer yapan ekip ise 2 oyuncuyla Fenerbahçe oldı.

Son şampiyondan 2 takviye

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Basketbol Ligi’nde finalde Anadolu Efes’i seride 4-2 ile geçen Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Sarı-lacivertliler ayrıca Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen THY Euroleague Final-Four’unda finaline çıkmış, CSKA Moskova’ya uzatma sonunda mağlup olmuştu. Geçen seneki takımı koruyan Fenerbahçe sadece Ahmet Düverioğlu ile James Nunnally’i kadrosuna kattı.

Galatasaray rotasyonu genişletti

Eurocup şampiyonu Galatasaray Odeabank, bu sezon THY Euroleague’de de mücadele edeceği için kadrosunu genişletmek için yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar geçen seneki kadrodan Sinan Güler, Ege Arar, Vladimir Micov ve Blake Schilb’i kadrosunda tuttu ve 10 yeni oyuncuyu kadroya dahil etti.

Anadolu Efes’in başına Perasovic geçti

Anadolu Efes ise sezona başantrenör değişiklikleri ile başladı. Lacivert-beyazlılar 2010-2011 yılında da takımı çalıştıran Hırvat Başantrenör Velimir Perasovic ile anlaştı. Perasovicli Efes geçen seneki kadrodan birçok ismi koruyup, 5 oyuncu transfer etti.

Darüşşafaka Doğuş ise 2007-2008 sezonunda Türkiye’de Anadolu Efes’i çalıştıran ve geçtiğimiz sezon NBA Doğu Konferans takımlarından Cleveland Cavaliers’ın başında olan David Blatt ile anlaştı.

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinin bu sezon transfer ettikleri oyuncular şöyle:

Anadolu Efes: Alen Omic, DeShaun Thomas, Tyler Honeycutt, Samet Geyik, Bryce Cotton

Yeşilgiresun Belediye: Ricardo Ledo, Okben Ulubay, Emircan Koşut, Malcolm Armstead, Anthony Gill, İnanç Koç, Efe Beşok, Samet Gülek, Doğuş Özdemiroğlu, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Rashid Mahalbasic

Banvit: Damian Kulig, Jordan Theodore, Edo Muric, Kris Yanku, Jeremy Chappell, Hasan Emir Gökalp, Merthan Mutlu, Gediminas Orelik, Doğukan Sönmez

Best Balıkesir: Valentin Pastal, Yunus Akçay, Vladimir Golubovic, Murat Kozan, Michael Green, Leon Williams, Josh Selby, Ike Ofoegbu, Austin Nichols, Uğur Hortum, Mertcan Solkol, Barış Yurteri, Hakan Pomakoğlu

Beşiktaş: Michael Thompson, Kyle Weems, Michael Roll, DJ Strawberry, Şafak Edge, Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu, Earl Clark, İlkan Karaman, Vladimir Stimac, Kenan Sipahi

Darüşşafaka Doğuş: Brad Wanameker, Birkan Batuk, Adrien Moerman, James Anderson, Dairis Bertans, Will Clyburn

Demir İnşaat Büyükçekmece: Angelo Caloiaro, Mutlu Akpınar, Kenny Hayes, Andrija Stipanovic, Clevin Hannah, Ramazan Tekin

Fenerbahçe: Ahmet Düverioğlu, James Nunnally

Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Jon Diebler, Deon Thompson, Austin Daye, Can Korkmaz, Russ Smith, Orhan Hacıyeva, Justin Dentmon, Tibor Pleiss, Emir Preldzic

İstanbul BBSK: Earl Calloway, Ayberk Olmaz, Jarvis Varnado

Muratbey Uşak: Berent Kavaklıoğlu, Görkem Sönmez, Shaquielle McKissic, Rolands Freimanis, Jeremy Hazell, Berkay Candan, Darryl Monroe Jr, Mark Lyons

Pınar Karşıyaka: J'Covan Brown, Kevin Dillard, Dajuan Summers, Gani Erdi Gülaslan, Josh Boone, Mateusz Ponitka, Brent Petway

Gaziantep Basketbol: Dejan Ivanov, Will Cherry, Alper Özcan, Marcus Haislip

Ted Ankara Kolejliler: Can Coşkun, Atila Dağdelen, İsmail Yüceer, Kutay Akpulat, Dominique Morrison, Yesukan Onar, Devin Thompson, Jason Love, Shannon Shorter, Onat Akış, Taylan Süerkip

Trabzonspor: Stefan Moody, Julian Wright, Dusan Cantekin, Kristijan Nikolov, Erolcan Çinko, Ozan Anton Odabaşı, Malcolm Lee, Caleb Green, Kenny Kadji

Tofaş: Ronalds Roberts, Jordan Hamilton, Vasilije Micic

Oğuzhan Ort