Diğer
Kategoriler

'İşte Benim Stilim' final yapıyor!

TV8'de ekranlara gelen 'İşte Benim Stilim' yarışmasının iki hafta sonra ekrana veda edeceği iddia edildi.

İşte Benim Stilim final yapıyor!

04 Mayıs 2017 13:10

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bir Efsane Daha Biter" başlıklı yazısı şöyle:
"İşte Benim Stilim (TV8) bu sezon git gel yaşayan jürisi, Bahar Candan gibi ilginç yarışmacıları ve son olarak Nur Yerlitaş'ın 'kuş yuvadan uçtu beybi' kararıyla çok konuşulmuştu.

Açıkçası önceki sezonlarda yakaladığı reyting rüzgarını da özleyerek bu sezonu geçirdi. Ve duyduğuma göre iki hafta sonra final yaparak ekran serüvenini bitirecek.
Seversiniz ya da tam tersi ama ben bu formatın gündüz kuşağında ciddi bir boşluğu doldurduğunu ve bazı alışkanlıkları kırdığını düşünüyorum. Hızlı tüketim kasırgası karşısında da bir hayli iyi dayandığını görüyorum.
Bu yüzden giderken 'kendine iyi bak' diyeceklerim arasında olacaktır." 

Etiketler: işte benim stilim, Mesut Yar, Nur yerlitaş, TV8


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!