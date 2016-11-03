Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

03 Kasım 2016 16:36

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Zorlu mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

5 Kasım Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
16.00 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Mete Kalkavan

6 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Adanaspor: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor - Kayserispor:
19.00 Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
19.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
 

Etiketler: beşiktaş, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!