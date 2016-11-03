Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Zorlu mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
5 Kasım Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
16.00 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Mete Kalkavan
6 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Adanaspor: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor - Kayserispor:
19.00 Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
19.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler