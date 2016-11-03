Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Zorlu mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

5 Kasım Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

16.00 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Mete Kalkavan

6 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Adanaspor: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor - Kayserispor:

19.00 Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

19.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

