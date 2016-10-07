Son 2 yılda ‘Feda’ ve ‘Gururlan’ sloganlarını kullanan Beşiktaş, bu yıl siyah beyazlı kulübün mağrur ve güçlü yapısına atıfta bulunarak ‘Efendi Beşiktaş’ diyecek.

MANİFESTO METNİNİ YILMAZ ERDOĞAN SESLENDİRDİ

Yılmaz Erdoğan’ın seslendirdiği manifesto metni ise, 7 Ekim saat 20.00’den itibaren Beşiktaş TV ile kulübün sosyal medya kanallarında ayrıntıları ile yer almaya başlayacak. Proje kapsamında kulübe ait tesisler ve mağazalar da dev pankartlar ve afişlerle kaplanırken, sezon formasını çağrıştıran özel bir dizaynla hazırlanan ‘Efendi’ tişörtleri ise 8 Ekim Cumartesi günü Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak.

“EFENDİ BEŞİKTAŞ ÇÜNKÜ DURUŞUMUZLA BU UNVANI HAK EDİYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, “Feda ve Gururlan projeleri geçtiğimiz iki yılda taraftarımızca büyük kabul gördü. Bu yıl da ‘Efendi Beşiktaş’ diyoruz çünkü Beşiktaş duruşuyla Türk sporunda her zaman ayrı bir yere sahip olmuş ve bu unvanı haketmiştir. Koşullar ne olursa olsun centilmenliğinden, yardımseverliğinden, gururlu ve mağrur tavrından taviz vermemiştir. Dostluğun ve doğruluğun öncüsü olmuş; şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmıştır” dedi.

EFENDİ’NİN MANİFESTOSU

İşte Efendi’nin manifestosu

"‘Nasıl olursa olsun kazan’ değil de, ‘şerefinle oyna hakkınla kazan’ diyen nasıl biridir?

Büyük haksızlıkların karşısında en keskin sözü ‘Beşiktaş’ı üzmesinler’ olana ne denir?

Türkiye tarihinde en fazla centilmenlik kupası alan takım nasıl bir takımdır?

Aynı uçakta yolculuk ettiği rakip takım sporcuları gücenmesin diye sevincini belli etmeyen sporculara ne desek yaraşır?

‘Tek namağlup takım’, ‘üst üste en çok yenilmeyen takım’, ‘art arda en çok maç kazanan takım’ olup hükmedene ne denir?

İyi gününde, kötü gününde hep bir şekilde gündeme damgasını vuran mağrur güce ne ad verilir?

Tezahüratta desibel rekorları kıran, yaz kış demeden takımın yanında olan, üşüyen çocuklar için atkısını çıkarıp sahaya atan taraftar nasıl bir taraftardır?

15 Temmuz’dan sonra ezeli rakiplerini Vodafone Arena’ya davet ederek birlik çağrısını herkesten önce yapan spor kulübünün hak ettiği unvan ne olabilir?

Tertemiz tarihiyle, her daim centilmenliğiyle, her koşulda hakkaniyetiyle, ne olursa olsun 113 yıldır başı dik, asla boyun eğmeyecek. Çünkü o ‘Efendi Beşiktaş’"