UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları 14, 15, 21, 22 Şubat 2017, ikinci maçları ise 7, 8, 14, 15 Mart 2017 tarihlerinde oynanacak.
Yapılan kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şöyle:
Porto - Juventus
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
Paris SG - Barcelona
Sevilla - Leicester City
Manchester City - Monaco
Real Madrid - Napoli
Benfica - Borussia Dortmund
Bayern Münih - Arsenal