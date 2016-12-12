UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları 14, 15, 21, 22 Şubat 2017, ikinci maçları ise 7, 8, 14, 15 Mart 2017 tarihlerinde oynanacak.

Yapılan kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şöyle:

Porto - Juventus

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Paris SG - Barcelona

Sevilla - Leicester City

Manchester City - Monaco

Real Madrid - Napoli

Benfica - Borussia Dortmund

Bayern Münih - Arsenal