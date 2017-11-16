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İşte Dünya Kupası'na katılan ülkeler! Kura çekiminde hangi ülke hangi torbada olacak

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 dünya kupası elemeleri tamamlandı ve kupaya katılacak 32 takım belli oldu. Peki Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılıyor? Kura çekiminde hangi ülke hangi torbada olacak? İşte detaylar...

İşte Dünya Kupasına katılan ülkeler! Kura çekiminde hangi ülke hangi torbada olacak

16 Kasım 2017 11:25

Rusya’da gerçekleşecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek 32 takımın kura çekimine katılacağı torbalar belli oldu. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda çekilecek grup kuraları öncesinde torbaların belirlendiği ifade edildi. Dünya Kupası’na katılan ülkelerin FIFA dünya sıralamasındaki yerine göre belirlenen torbalarda yer alan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 gruba ayrılacak.

Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa
2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan
3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran
4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan 

Etiketler: Dünya Kupası, dünya kupası torbaları, Dünya Kupasına katılan ülkeler

 

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