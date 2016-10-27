PFDK kararları açıklandı. TFF 1. Lig'de İzmir'de Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan ve Eskişehirspor'un son dakikalarda sahadan çekildiği mücadele ile ilgili karar açıklandı.

PFDK tarafından Göztepe - Eskişehirspor mücadelesi ile ilgili verilen kararlar şu şekilde:

"Göztepe'nin, 23.10.2016 tarihinde oynanan Göztepe - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Eskişehirspor Kulübü'nün, 23.10.2016 tarihinde oynanan Göztepe - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatının 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve galibiyet halinde verilen puan kadar (3) puan silinmesine, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü sporcusu Bruno Ferreira Mombra Rosa'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü teknik sorumlusu Fehmi Alpay Özalan'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü kaleci antrenörü Mehmet Tezcan'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü başkanı Halil Ünal'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 42 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

