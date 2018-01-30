İşte Eto’o’nun yeni takımı!

Kadrosuna Jahovic’i katarak takviye yapan Atiker Konyaspor, transferin bitimine sayılı saatler kala bombayı patlattı. Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o’yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Kamerun’lu futbolcuyu Konya’ya getirecek. Yıldız golcü, yarın takımın kadrosuna katılacak. Transferi tamamlamak için Antalya’ya giden yönetim, kırmızı-beyazlı yöneticilerle aradaki pürüzleri de tamamladı ve bu futbolcunun transferi için el sıkıştı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyaspor’lu olan Samuel Eto’o için yeşil-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek.

GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDA OLACAK

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nı kazanan ve bu sezon da kupada çeyrek finale yükselmeyi başaran Atiker Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek. Kadroya yarın dahil olacak olan Samuel Eto’o’nun Galatasaray maçının da kadrosunda yer alacağı öğrenildi.