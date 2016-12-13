Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden dün eğitim amaçlı kalkan F-16 savaş uçağı, inişe geçtiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Çarıklı beldesi Yeşildere mevkiinde düşmüştü. Uçağın düştükten sonraki ilk görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerdeki alevler ile köylülerin düşen uçağın pilotunu araması yer aldı. Ayrıca, pilotun bölgeye gelen polislerle konuşması da görüntülendi.

Öte yandan, uçağın düşüş nedeninin Ankara’dan gelecek ekibin incelemesinin ardından belirlenebileceği öğrenildi.



BURAK EMEK -EMRAH KIZIL