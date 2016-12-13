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İşte F-16 düştükten sonra yaşananlar amatör kamerada

Diyarbakır’da F-16 savaş uçağının düştükten sonraki ilk anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte F-16 düştükten sonra yaşananlar amatör kamerada

13 Aralık 2016 13:25
İşte F-16 düştükten sonra yaşananlar amatör kamerada - Tıkla İzle

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden dün eğitim amaçlı kalkan F-16 savaş uçağı, inişe geçtiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Çarıklı beldesi Yeşildere mevkiinde düşmüştü. Uçağın düştükten sonraki ilk görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerdeki alevler ile köylülerin düşen uçağın pilotunu araması yer aldı. Ayrıca, pilotun bölgeye gelen polislerle konuşması da görüntülendi.
Öte yandan, uçağın düşüş nedeninin Ankara’dan gelecek ekibin incelemesinin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
 

BURAK EMEK -EMRAH KIZIL

Etiketler: diyarbakır


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