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İşte Fenerbahçe'de sakatların durumu

Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

İşte Fenerbahçede sakatların durumu

27 Ekim 2016 15:56

Sarı-lacivertli kulübün doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, tarafından yapılan Jose Fernandao, Ozan Tufan, Gregory Van der Wiel ve Uygar Mert Zeybek’in son durumları hakkında açıklamalar şöyle:

Jose Fernandao
Fernandao bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Yarın da bu katılım kademeli olarak devam edecek. Beklediğimiz gibi gider ve herhangi bir problem olmazsa Pazartesi’den itibaren takımla birlikte olmasını bekliyoruz. Gidişatını gün gün değerlendirip ona göre karar vereceğiz.

Ozan Tufan
Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Hafta sonuna doğru kontrol MR’larını yapacağız. Ona göre bir miktar daha tedavisinde hızlanabiliriz. Ciddi bir yaralanma ama beklediğimizden iyi gidiyor şimdilik.

Gregory Van der Wiel
Klinik olarak durumu iyi ama biz yine de kontrol edelim istedik. MR’larını çektirdiğimizde beklediğimiz kadar hala ödemlerinin geçmediğini, bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Onun için radyolojik olarak da tamamen geçmesini bekleyeceğiz. Bir süre daha bizimle, özel program ve tedavisine devam edeceğiz.

Uygar Mert Zeybek
Uzun sürecek, tedavisi devam ediyor. 

Etiketler: fenerbahçe, fenerbahçe sakatlar, Ozan Tufan


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