Fenerbahçe Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Ozan Tufan milli takımda sakatlanmıştı. Onun da tedavisine devam ediyoruz. Son bir kontrolünü yaptık. Hala sıvısındaki artışta bir azalma olmakla birlikte geçmediğini gördük" dedi.

"Van der Wiel'in aşil tendonunda bir problem vardı"

Fernandao'nun bugün takımla birlikte çalışmaya başladığını belirten Kunduracıoğlu, "Zaten geçen hafta bunu planlamıştık ve kademeli olarak takımla idmana alacağımızı söylemiştik. Herhangi bir aksilik ve sıkıntı olmadı. Öyle olunca biz de takımla birlikte antrenmanlara iştirak etmesine izin verdik. Bugün full antrenmanı takımla birlikte geçirdi. Onun dışında tedavi ettiğimiz Van der Wiel var. Onun da aşil tendonunda bir problem vardı. Onun da tedavisine devam ediyoruz ve durumu daha iyiye gidiyor. Ozan Tufan milli takımda sakatlanmıştı. Onun da tedavisine devam ediyoruz. Son bir kontrolünü yaptık. Hala sıvısındaki artışta bir azalma olmakla birlikte geçmediğini gördük. Onun da tedavi ve özel programı bir müddet daha devam edecek bizimle. Bir de Uygar var. Uygar ön çapraz bağlarından sakat, uzun bir süreç ve programına devam ediyoruz" diye konuştu.

"Fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor"

Çeşitli medya organlarında yer alan Fenerbahçeli futbolcuların form düzeyinin yedikleri gıdalar ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olduğuna dair iddialar hakkında ise Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor zaten. Biz bunu çok ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden insanlar dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil Burada çalışan ciddi bir bilimsel ekip var. Onlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor, hoş değil. Yani bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil. Hani fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor ama bunları bilim insanlarının yapması hoş değil" ifadelerini kullandı.

