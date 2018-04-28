İşte Fenerbahçe'nin borcu! Dudak uçuklattı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu raporunu okudu. Derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu dile getiren Kandak, mevcut ve alacaklarının 43 milyon 345 bin 857 lira, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu açıkladı.

Kandak, gelirler toplamının 66 milyon 27 bin 80 lira, giderlerin ise 129 milyon 126 bin 300 lira olduğunu kaydetti. Rahmi Kandak gider fazlasının ise 63 milyon 99 bin 220 lira olduğunu belirtti.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

