Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şahısların üniversite ile lise öğrencilerini saha çalışmalarına yönlendirdiklerini tespit etti. Üniversite öğrencilerinin mülakatla özelliklerine göre kamu kuruluşlarına memur olarak yerleştirildikleri, yapı içerisinde hususi hizmet sorumlusu 'abi'lerin ise askeri okullara giriş sınavı sorularını temin ederek, sınavlar öncesi PDY mensubu şahıslara ev ağabeyleri aracılığıyla dağıttığı belirlendi. Örgütün gizliliğe son derece riayet ettiği ortaya çıktı.

İşte FETÖ’nün askeri okullara girişlerinin şifreleri

Örgüt üyelerinin imtihan sorularını kendi aralarında şifreledikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin subaylık imtihanlarında ‘su’, Hava Kuvvetleri Komutanlığı sınavında ‘Hollanda’, Jandarma Genel Komutanlığı sınavında ‘Japonya’, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imtihanında ‘Danimarka’, Kara Kuvvetleri sınavlarında ise ‘Kanada’ şifrelerini kullandığı öğrenildi.

Sahte isimlerle dershanelere yazılmışlar

Askeri okullar mülakat sınavına girecek örgüte müzahir öğrencilerin hiçbir şekilde FETÖ/PDY’ye ait dershane ile okullarda kayıtlarının bulunmadığı, sahte isimlerle dershanelere kayıt yaptırdıkları, kendisinden sorumlu ev ağabeylerinin haricinde örgüt içerisinde faaliyetleri yürüten şahıslarla irtibata geçmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. 8 Eylül’de 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan başka bir şüphelinin de başka bir soruşturmadan tutuklandığı tespit edildi. 1 Ekim’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda öğrencileri yönlendiren ağabeyler ve 1 subayın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.