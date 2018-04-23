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İşte Filistinli bilim adamının katil zanlısı

Malezya polisi, Filistinli bilim adamı Fadi el-Batsh’ın katil zanlısının fotoğrafını yayınladı.

İşte Filistinli bilim adamının katil zanlısı

23 Nisan 2018 17:33

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batsh Cumartesi sabahı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da öldürülmüştü. Malezya polisi, Filistinli bilim adamını öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı. Polis, görgü tanıklarının açıklamalarına dayanarak fotoğrafların elde edildiğini bildirdi. Zanlının Avrupalı veya Orta Doğu görünümlü olduğunu bildirdi. Polis zanlıların Malezya’da olup olmadıklarının henüz bilinmediğini kaydeden polis, yerel ve yabancı kaynakların yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 

Filisitinli bilim adamı Fadi el-Batsh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da sabah namazına giderken iki suikastçı tarafından vurularak öldürülmüştü. Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı MOSSAD’ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istemişti.  

 

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