İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin özeti ve önemli anları

Belhanda kırmızı kart gördü

Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan çıktı.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta ilk olarak Serdar Aziz, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında da Younes Belhanda, takımını kırmızı kart görerek yalnız bıraktı. İlk olarak 34. dakikada sarı kart gören Belhanda, ikinci yarıda da maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın 73. dakikadaki pozisyonda sarı kart göstermesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Cüneyt Çakır’ın derbi raporu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, derbide 6 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig’in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti. Bu önemli müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. FIFA kokartlı hakemlerden olan Cüneyt Çakır, derbide sarı-kırmızılılara 4, sarı-lacivertlilere de 2 sarı kart gösterdi. Çakır, 74. dakikada da ikinci sarı karttan Younes Belhanda’yı oyundan ihraç etti

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda boşta kalan topa Gomis vuramadı. Gomis’in ıskaladığı top Feghouli’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top tekrar kornere gitti.

7. dakikada Janssen, Serdar Aziz’den önce yaptığı hamleyle topu kaptı ve direkt kaleye gönderdi. Top ağlara gitti ancak Cüneyt Çakır, Janssen’in hareketini faul olarak değerlendirdi.

20. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Gomis, savunmaya rağmen topu iyi sakladı. 2 futbolcuyu çalımlayan golcü futbolcunun vuruşunda Kameni gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen kontratakta Valbuena, soldan ceza sahasına giren Janssen’i gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda çaprazdan topu az farkla auta gönderdi.

49. dakikada Latovlevici’nin soldan yaptığı ortada Gomis kafayla Tolga’ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Kameni, köşeye giden topu kornere çıkarmayı başardı.

73. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli, ceza sahası içindeki Belhanda’yı gördü. Bu futbolcu kendisini yere bırakınca hakem Cüneyt Çakır, Belhanda’yı 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, Maicon xxx, Denayer xx, Serdar x (Latovlevici dk. 20 xxx), Mariano xx, Ndiaye xxx, Fernando xx, Tolga xxx, Feghouli xx (Ahmet dk. 89 ?), Belhanda x, Gomis xxx (Eren dk. 80 ?)

Yedekler: Eray, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Rodrigues, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xxx, Neto xxx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Ozan xx (Aatif dk. 90+1), Josef de Souza xxx, Dirar x, Giuliano x, Valbuena xxx (Alper dk. 72 xx), Janssen xx (Soldado dk. 72 xx)

Yedekler: Volkan, Erten, Mehmet, İsmail, Şener, Skrtel, Oğuz

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 73) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Denayer, Fernando (Galatasaray), Neto, Alper (Fenerbahçe)