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İşte 'Galatasaray Müzesi'

Galatasaray Spor Kulübü tarihinde önemli yer edinmiş kupalar ile kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı.

İşte Galatasaray Müzesi

26 Şubat 2018 13:11
İşte 'Galatasaray Müzesi' - Tıkla İzle

Galatasaray’da aylardır hazırlıkları devam eden kulüp müzesi, 1 Mart Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek. Bu tarihten önce müze, ilk olarak sarı-kırmızılıları takip eden medyanın huzuruna açıldı. Müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı. Müze 2 bin 100 metrekare alana sahip, içinde çeşitli branşlardan toplam 768 kupa bulunuyor.

ADİL ARAPOĞLU: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Müzenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Adil Arapoğlu, "Müzede o kadar çok şey var ki; Galatasaray’ın Fenerbahçe ile takım kurduğunu biliyor musunuz? Bunu müzede göreceksiniz. Uzun yılların çalışmalarını göreceğiz" diye konuştu.

ÖNEMLİ İSİMLERİ BALMUMU HEYKELLERİ YAPILDI

Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren, Jupp Derwall ve Brian Birch’in balmumu heykelleri sergilenecek. Balmumu heykeller, o dönemde giydiği kıyafetlerle sergilenecek.

UEFA KUPASI VE SÜPER KUPA’YA ÖZEL ALAN

Galatasaray’ın 2000 senesinde Arsenal’i yenerek aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid’i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa’ya da müzede ayrı bir bölüm ayrıldı. Tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.

SİNEMA SALONUNDA KISA FİLM

Müze içinde bir sinema salonu hazırlandı ve burada kulüp tarafından sosyal medyadan fragmanları yayınlanan bir film gösterilecek. Buraya gezmeye gelen taraftarlar, 13 dakikalık kısa filmi izleme şansı bulacak. Taraftarlar ayrıca müze ziyareti sırasında stat turu imkanına da sahip olacak. Stat turunda, takımların soyunma odalarını görmek mümkün olacak.

Etiketler: galatasaray

 

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