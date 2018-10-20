İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşte Galatasaray'da sakatlanan oyuncuların durumu

İşte Galatasaray'da sakatlanan oyuncuların durumu
İşte Galatasaray'da sakatlanan oyuncuların durumu

Galatasaray Kulübü, dün oynanan Bursaspor maçında yaşanan sakatlıkların ardından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor karşısında sakatlık yaşayan Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kulübün açıklaması şöyle:

"Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir: 

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır. 

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.