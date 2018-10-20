İşte Galatasaray'da sakatlanan oyuncuların durumu

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor karşısında sakatlık yaşayan Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kulübün açıklaması şöyle:

"Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır.

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."