Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir yapıda olması sosyal ve ekonomik açılardan önem taşımaktadır. Enflasyon seviyesi ve oynaklığı üzerindeki gıda kaynaklı etkilerin yönetilmesinin fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyonda öngörülebilirliği artırmak suretiyle toplumsal refaha katkıda bulunması beklenmektedir. Bu kapsamda; 9 Aralık 2014 tarih ve 29200 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin yeniden yapılandırılması uygun görülmüştür. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında; Ekonomi, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanları’nın katılımıyla oluşacaktır. Komite’nin sekretaryası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecektir. Gıda ürünlerinde arz ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine ve zamanında tedbir alınmasına imkan tanıyacak kapsamlı bir erken uyarı mekanizması kurulacaktır. Gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik, sektör dengesini gözeten dış ticaret uygulamaları geliştirilecektir. Gerektiğinde geçici olarak ithalat tedbirleri alınabilecektir. Rekabetçi fiyat oluşumuna ve gıda piyasasında derinliğin sağlanmasına imkan tanıyacak şekilde Hal Yasası’nda düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Üretici birliklerinin güçlendirilmesi ve gıda piyasasında daha etkili oyuncular haline gelmeleri için destek ve teşvikler sağlanacaktır. Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde kapasite artırılacaktır. Gıda ürünlerinde fire oranlarını azaltacak lojistik tedbirler alınacak; nakliye, depolama, işleme, ambalajlama ve sınıflandırma konularında üreticilere destek ve teşvikler sağlanacaktır. Gıda ürünlerinde rekabetçi fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla yeni perakende satış ve pazarlama modellerinin geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir. Tarımsal verimlilik ile tarım katma değerinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere tarım bankacılığını teşvik edici düzenlemeler gerçekleştirilecektir” denildi.