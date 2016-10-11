TSK’dan yapılan açıklamada, 11 Ekim 2016 tarihinde 2’nci Komando Tugayının kahraman unsurlarınca Güven Dağı güneybatısında hudutta Keri Tepe bölgesinde yapılan operasyonlar esnasında teröristlerle çıkan çatışmada 7 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Çukurca’da etkisiz hale getirilen BTÖ mensubu toplam 280; Hakkari genelinde toplam 400 olmuştur" denildi. TSK, diğer bir operasyonun sürdüğü Güven Dağı bölgesinde teröristlerden ele geçen malzeme ve mühimmat ile ilgili fotoğrafları da paylaştı.