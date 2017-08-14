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İşte hükümetin zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışa ilişkin hükümetin teklifini sundu.

İşte hükümetin zam teklifi

14 Ağustos 2017 15:34

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinde hükümetin zam oranları belli oldu. Zam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklandı. Bakan, “Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Etiketler: emekli, memur, zam


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