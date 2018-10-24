İşte İHA'nın yeni logosu

Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı (İHA), kuruluşunun 25'inci yılında logosunu değiştirdi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çektiği görüntüleri kamuoyu ile buluşturan İHA'nın yeni logosu İhlas Holding binasında gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Toplantı, İHA'nın kurulduğu yıldan bu tarafa, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında çektiği önemli olayların görüntülerinin gösterilmesiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, yaşanan olaylarda İHA ekibinin gösterdiği hız ve sağduyuya dikkat çekti.

“HERKES İHA MUHABİRİ OLACAK”

“İHA'nın yeni logosuyla başarılı işler yapmaya devam edeceğinden eminim” ifadelerini kullanan Ahmet Mücahid Ören, sözlerine şöyle devam etti: Habercilik bir heyecan işidir. Rahmetli Enver Bey öyle derdi. Habercilik, yayıncılık, gazetecilik insanın damarlarında kaynaması lazım. Tanıtım filminde izledik, suda boğulmak üzere olan çocuğa her şeyini bırakıp yardıma koşan muhabir arkadaşımız. Bu heyecan damarlarda yaşayan bir şey. Yeni logomuzun renkleri de, bu heyecana bizleri sanki yaklaştırıyor. Gazetede, TGRT Haber'de aynı şeyi yaptık. Biraz daha heyecanımızı artıracak bir logoya geçmiş olduk. Eminin bundan sonraki haber üretimine bunun katkısı olacaktır.



25 senelik çok iyi bir hikâye var arkamızda, çok iyi bir tecrübe var. 50 seneye dayanan bir medya kuruluşudur İhlas Holding. Biz burada çok şeyler öğrendik. Bu öğrendiklerimizle, hizmetlerimizi artık her gün biraz daha ileriye götürmek zorundayız. Burada bir kan değişimi, tazeleme oldu. Yeni İHA Muhabir uygulamamız ile, teknolojik anlamda, herkesin bir İHA muhabiri olabileceği imkânları akıllı telefonlara sunacağız. Her geçen gün inşallah hem ülkemizde hem coğrafyamız da daha etkili olacağız. Kısa bir süre sonra, dünyanın değişik bölgelerinden gönüllü muhabirlerimizin akıllı telefonları ile çektikleri görüntüler İstanbul'a ulaşacak. Bir gün gelecek, dünyamızın ulaşamadığımız hiçbir yeri kalmayacak.

NE DEDİLER?

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas: İHA yıllardır en kritik noktalarda çok önemli görevler yaptı. Başka kurumlarda çok fazla rastlanmayan bir şey İHA mensuplarında var. Bizim arkadaşlarımız vazifelerini ve kuruma olan bağlılıklarını her şeyin üzerinde tutuyorlar. İHA'nın en önemli özelliği bütün AR-GE çalışmalarını kendi iç bünyesinde yapmasıdır. Logo çok güzel, ifade ettiği anlamlar da çok hoş. Kırmızı ve beyazın çağrıştırdığı duygular var. Her şeyden önce hem vizörü hem kamera objektifini anlatmaya çalışıyor. Yeni logomuz inşallah hayırlı olacak.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan: Sivas'taki hadiselerle birlikte İHA'nın uluslararası arenadaki görünürlüğü, bilinirliği arttı. Çünkü o büyük hadiseyi veren tek ajanstı. Hem Türkiye'de hem dünyada bütün diğer yayın kuruluşları o görüntüleri İHA'dan aldılar. Birçok hadisede, Bosna savaşında, Irak savaşında, 15 Temmuz kalkışmasında, Zeytin Dalı Harekâtı'nda girilmez denilen yerlerde haberleri İHA getirdi. Yeni logo gayet güzel, dinamik, modern bütün yansıtılması gereken temaları yansıtıyor. Hayırlı uğurlu olsun.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: İHA, Türkiye'de habercilik anlayışına çok büyük bir boyut kazandırdı. Birçokları farkında değil, Türkiye'nin ücra köşelerinden insanların veya yayın kuruluşlarının, İHA sayesinde haberi oldu. Bu çok önemli bir ayrıntı ve hizmettir. İlk dönemlerde Türkiye'nin herhangi bir yerindeki önemli bir olay olduğunda görüntü İHA'dan geliyordu. Çünkü diğer büyük denen ajansların orada bir faaliyeti yoktu. O bakımdan İHA, haberciliği sahaya götürdü. Logoyu bayağı inceledim. Çok modern, bana göre öncekinden daha güzel. İHA'nın gelişimine ayak uydurmuş.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Celep, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Karar Gazetesi Genel Müdürü Erhan Zorba, NTV Haber Müdürü Halil Demir, TRT Haber İstanbul Müdürü İhsan Yılmaz, Fox TV Yurt Haberleri Müdürü Serdar Ertuğrul, Kanal 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Akşam Gazetesi Haber Koordinatörü Hakan Oktay, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Çoşkun, CNN Türk Bülten Planlama Müdiresi Sema Bingöl, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Osman Cengiz, Sondakika.com Genel Koordinatörü Serena Karamızrak, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Basın İlan Kurumu İstanbul Müdürü Mehmet Köşker.