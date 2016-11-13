İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 38.’si düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Azeri atlet Evans Kiplagat kazandı. Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vodafone Türkiye Ceo’su Colman Deegan’ın startıyla başladı. Büyük çekişmenin yaşandığı yarışı erkeklerde Azerbaycan adına yarışan Evans Kiplagat 2.13.19’luk derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı. İkinci sırayı ise Etiyopyalı atlet 2.14.08’lik derecesiyle elde ederken, üçüncü sırayı ise 2.14,132’lik derecesiyle Kenyalı Peter Kiptoo Kiplagat aldı.

Kadınlarda ipi Kenyalı atlet Barsosio göğüsledi

Vodafone 38. İstanbul Maratonu kadınlar etabını Kenyalı atlet Agnes Jeruto Barsosio kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 38.’si düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nu kadınlarda ilk sırayı Kenyalı atlet Evans Kiplagat aldı.

Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vodafone Türkiye Ceo’su Colman Deegan’ın startıyla başladı. Büyük çekişmenin yaşandığı yarışı kadınlarda

Kenyalı atlet Agnes Jeruto Barsosio 2.28,24’lük derecesiyle ipi göğüsledi.