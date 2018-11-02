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İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler

İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler
İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler

İTO verilerine göre, İstanbul’da ekim ayında en fazla müze giriş ücretleri zamlandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EKİM AYINDA MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ YÜZDE 50.00 ARTTI 

Ekim ayında Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti yüzde 50.00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu kadın giyimi grubunda yer alan yüzde 43.96 ile pardösü, yüzde 41.16 ile erkek süveter, yüzde 38,33 ile kadın manto ve yüzde 38.19 ile erkek palto oldu.

2018 EKİM AYINDA LİMON YÜZDE 26.41 UCUZLADI
2018 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 26,41 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 14,29 ile yemek odası takımı, yüzde 11.41 ile salatalık, yüzde 11.10 ile elma ve yüzde 10.00 ile battaniye oldu.  

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