Üniversiteler web sayfalarından sınav iptallerine ilişkin duyuru metni yayınladı. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat iptallerine ilişkin olarak; “Yönetim olarak, meteorolojinin verilerini dikkate alıp bugünkü sınavların ertelenmeyeceğini duyurmuştuk. Ancak sabah saatlerinde aniden meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar gecikmeli olarak ertelemek zorunda kaldık. Yaşanan bu olumsuzluktan dolayı tüm öğrencilerimizden özür dileriz ”duyurusunda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü üniversitenin web sayfasından yayınladığı duyuruda; “Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve bu durumun şehir içi ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 15.30’dan sonraki Final Sınavları 16 Ocak Pazartesi günü 15.30 sonrasına ertelenmiştir. 9 Ocak 2017 Pazartesi 15.30 öncesi sınavlara katılamayan öğrencilere şart aranmaksızın mazeret hakkı tanınmıştır. 10 Ocak 2017 Salı günü yapılacak lisans, lisansüstü, Araştırma Görevlisi sınavları vb. tüm sınavlar, sınav programı aynı kalmak üzere 17 Ocak 2017 Salı gününe ertelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi web sayfasında; “9 Ocak Pazartesi, 10 Ocak Salı, 11 Ocak Çarşamba 2017 tarihlerinde yapılacak güz dönem sonu sınavları ve bu sınavlar kapsamında yapılması istenen proje, ödev, uygulama vb. teslimler hava muhalefeti nedeniyle sırasıyla 16 Ocak Pazartesi, 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba 2017 tarihlerinde yapılacaktır” duyurusunda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin resmi twitter sayfasına eklediği duyuru ilanı ise şöyle ; “9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle saat 12.00’dan itibaren yapılacak olan sınavlar iptal edilmiştir.12.00’dan önce yapılan sınavlara giremeyenlerin sınavları ise ilgili birimler tarafından belirlenecek gün ve saatte telafi edilecektir.10 Ocak 2017 Salı günü tatil olup olmayacağı hava koşullarına göre gece 21.00’dan itibaren web sayfamızda ilan edilecektir”

(İHA)

Metni Kopyala