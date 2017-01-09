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İşte İstanbul’un kar karnesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İstanbul’da kar yağışı bugün itibariyle 50 cm’i buldu. Mega kente en son 1951 yılında 86 cm ve 1987 yılında 80 cm kar yağdığı açıklandı.

İşte İstanbulun kar karnesi

09 Ocak 2017 17:43

Geldi gelecek derken yurt genelinde etkili olan kar yağışı nihayet İstanbul’da da kendini gösterdi. Karla karışık yağmurun ardından kentte bugün itibari ile yoğun olarak kendini hissettiren kar yağışı neredeyse kentte hayatı durma noktasına getirdi. Okullar tatil edilirken, mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Sokak hayvanları da unutulmadı.

REKOR 86 CM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da başta Sarıyer, Kartal, Florya, Bahçeköy, Şile, Göztepe ve çeşitli noktalarda yaptıkları ölçümlerle yetkilileri bilgilendirmeye devam ediyor. Genel Müdürlükten alınan bilgilere göre mega kentte kar yağış oranları şu şekilde sıralandı:

"15 Aralık 1951’de 86 cm, 9 Mart 1987’de 80 cm ve 6 Mart 1987 yılında 60 cm."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bin 674 adet gözlem sistemi bulunuyor. Bunlardan bin 452 adeti Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) olarak hizmet verirken, 260’sı ise kar ölçümleri yapıyor.


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