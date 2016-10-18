Kış mevsiminin habercisi, soğuk havaların başlangıcı sonbahar mevsimi geldi. Yazın verilen kilolar da bu dönemlerde hareketsizliğe, dengesiz beslenmeye ve vücudun soğuktan kendini soğuktan korumak istemesine bağlı olarak geri alınıyor. Çoğu kadının bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Spor Antrenörü Şeker, kadınlar için sağlıklı kalmanın ve fit olmanın haritasını çizdi.

“Günde en fazla 30 dakika antrenmanla fit kalabilirler”

Kadınların basit günlük hareketlerle kilo almaktan korunabileceğini söyleyen Şeker, “Evde fit kalma yollarına ilk olarak ip atlayarak başlayabilirler. Ama egzersiz öncesi beslenmeye çok dikkat etmeleri lazım. Hamur işleri, pastaları ve tatlıları önce bırakmaları gerekiyor. Sonrasında çok basit mekik ve şınav hareketlerini deneyebilirler. Varsa dambıllarıyla birlikte birkaç kol hareketi yapabilirler. Günde en fazla 30 dakika antrenman yaparak biraz da olsa fit kalma şansları olabilir. Eğer çok bir sağlık ve kilo problemleri yoksa düzenli yürüyüş ya da ip atlayarak birkaç egzersiz hareketleriyle fit kalabilirler ama onun dışında çok obeziteyle savaşıyorlarsa ya da bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları varsa kesinlikle bire bir antrenman desteği almaları gerekiyor. Çünkü spor salonlarında insanlar çok bilinçsizce antrenman yaptıkları için bu son dönemlerde sakatlıklar çok fazla arttı. Bilinçsizce spor yapmak yerine hiç yapmamaları belki şu an için daha sağlıklı olacaktır” dedi.

“Kış aylarına girildiğinde vücut üşümemek için yağ depolamaya başlıyor”

Beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Meriç Şeker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mekik ve şınav bunlar kadınlar için kolay çekilir yöntemleri var ama boyun ve bel fıtığı varsa bunlar da riskli olacaktır. Çünkü onların yer oturuş şekilleri ya da nasıl kalkacakları. Zaten kış aylarına girildiğinde vücut daha çok yağ depolamaya başlıyor üşümemek için. Normal beslenmelerini bırakmaları gerekiyor kadınların. Daha çok sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Yağlı yiyecek ve tatlılardan kaçınmaları lazım. Biraz da olsa dikkat ederlerse kontrol altına almış olacaklardır. Günlü hayatta da aktiflik çok önemli. Çünkü hareket azalıyor kışın vücut üşüdüğü için. Aktiviteler kısıtlanıyor. Bunları güçlendirmeleri gerekiyor.”

Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan

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