İşte karaya oturup ikiye bölünen gemi

Kaza, geçtiğimiz hafta Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan tersaneler bölgesinde meydana geldi. İzmir’den Rusya’ya gittiği öğrenilen Coromos bandıralı, "Berra G. Moroni" isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle sürüklendi. Gemi dalgaların da etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu. Kayalara vuran gemi ortadan bölündü.

Fırtınanın şiddetini azaltması ile gemide kurtarma çalışmaları da başladı. İlk olarak ekipler, gemide bulunan yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı. Geminin havadan görüntüsü ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.