Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre; Beşiktaş bu transfer için 2 milyon 250 bin Euro alacak. Birmingham Premier Lig'e yükselirse siyah-beyazlı takıma 500 bin Euro daha ödeyecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."

