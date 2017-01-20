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İşte Kerim Frei'in bonservisi

Beşiktaş'tan İngiltere Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Kerim Frei'in bonservis bedeli açıklandı.

İşte Kerim Freiin bonservisi

20 Ocak 2017 17:10

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre; Beşiktaş bu transfer için 2 milyon 250 bin Euro alacak. Birmingham Premier Lig'e yükselirse siyah-beyazlı takıma 500 bin Euro daha ödeyecek.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."
 

Etiketler: beşiktaş, Kerim Frei


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