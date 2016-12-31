Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmada Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı’ndaki FETÖ’cülerin hem darbe girişimine hem de alayın 18 Temmuz yıl dönümüne hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, 18 Temmuz akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilmesi planlanan törene rutin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı’nın tüm danışmanları davet edildi. Ancak devletin zirvesinden herhangi bir katılımın olacağı bildirilmediği öğrenildi.

FETÖ’cü cuntacıların darbe girişimine haftalar önceden hazırlık yaptıkları belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi için 2 ayrı WhatsApp grubu oluşturdukları tespit edildi. Söz konusu gruplardan birine ‘pars’ diğerine ise ‘tatbikat’ ismi verildiği kaydedildi. 15 Temmuz gecesi grupta yer alan darbecilerin görev yerlerine çağrıldıkları belirlendi. Pars parolasıyla çağırdıkları cuntacıları TRT baskınına, tatbikat parolasıyla çağırdıklarını da ‘Genelkurmay’a DEAŞ saldırısı var’ diyerek gönderdikleri anlaşıldı.

Darbecilerin Muhafız Alayındaki nöbetçi listesini kendi elemanlarına göre hazırladıkları da bildirildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın kaçırıldığı 23. Nizamiye girişindeki nöbetçiyi kendilerinden olan bir binbaşıyı yerleştirdikleri ifade edildi. Soruşturmada 1000 şüpheli ve 400 tutuklu bulunuyor. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilerin ise incelemeleri devam ediyor.

283 DARBECİ BÖYLE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

TRT'yi basıp sözde bildiri okutan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı kaçıran Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli 283 asker gözaltına alınmıştı. Polis Akademisi'nin Anıttepe'deki kampüsüne getirilen askerler, halı sahada ikişerli olarak sırt sırta, elleri arkalarından kelepçeli oturtulmuştu.

Darbeci albay '156' hattını kapattırmış

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 zanlı hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. İddianamede, Akkuş'un, darbe girişimi gecesinde askeri personele "Tüm ilçe jandarma ve karakol komutanlarının tüm personeli ile birliklerinde hazır olmaları, tüm birimlerin kendi emniyetlerini almaları, birliklere kimsenin sokulmaması, 156 ihbar hattının kapatılması" talimatlarını verdiği belirtildi.

EBRU KARATOSUN - TÜRKİYE GAZETESİ