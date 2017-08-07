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İşte Lens'in alacağı ücret| Lens; Beşiktaş'tan ne kadar, kaç para alacak

Beşiktaş Kulübü, Jeremain Lens'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İşte Lensin alacağı ücret| Lens; Beşiktaştan ne kadar, kaç para alacak

07 Ağustos 2017 15:31

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.
Oyuncuya, 2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir. Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus 35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.
Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.
Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
(SK-SK-S) 


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