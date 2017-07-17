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İşte Mariano'nun Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Mariano Ferreira Filho'yu 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Marianonun Galatasaraya maliyeti

17 Temmuz 2017 14:53

Sarı-kırmızılı kulüpten Mariano'nun transferine ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho ve kulübü Sevilla FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 500.000 Euro (net) olmak üzere aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır:
Kulübümüzün 2018-2019 veya 2019-2020 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun ilk 11'de forma giyeceği kırkıncı resmi müsabakaya istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir." 

Etiketler: galatasaray, Mariano


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