Diğer
Kategoriler

İşte Ndiaye’nin Galatasaray’a maliyeti

Galatasaray’ın Osmanlıspor’dan transfer ettiği Ndiaye için ödenecek ücretler belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisi için 7.5 milyon Euro ödeyecek.

İşte Ndiayenin Galatasaraya maliyeti

03 Ağustos 2017 23:18

Galatasaray’ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.5 milyon Euro net tutarında erken sona erdirme tazminatı bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden 750 bin Euro net, futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden de 750 bin Euro net bonus ödemesi yapılacaktır.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir.

Oyuncunun, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18 milyon Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır."

Etiketler: galatasaray, Ndiaye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!