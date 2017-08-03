İşte Ndiaye’nin Galatasaray’a maliyeti

Galatasaray’ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.5 milyon Euro net tutarında erken sona erdirme tazminatı bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden 750 bin Euro net, futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden de 750 bin Euro net bonus ödemesi yapılacaktır.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir.

Oyuncunun, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18 milyon Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır."