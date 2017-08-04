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İşte Negredo'nun Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinin maliyetini açıkladı.

İşte Negredonun Beşiktaşa maliyeti

04 Ağustos 2017 11:46

Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.
Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup, 2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir." 


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