İşte o saldırgan - Tıkla İzle

Karlov, Çankaya’da katıldığı sergide, silahlı saldırıya uğradı. Karlov’u vuran saldırgan ise elinde tabanca böyle görüntülendi. Silahla etrafına tehditler savuran saldıran, kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.