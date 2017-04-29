Diğer
Kategoriler

İşte öldürülen o kadın terörist

Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen ve 14 yıldır aranan sözde Ovacık gücü sorumlusu kadın teröristin Hindistan Yüksel olduğu öğrenildi.

İşte öldürülen o kadın terörist

29 Nisan 2017 00:14

Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesine Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerinin 36 saat süren aralıksız operasyonunda terör örgütü PKK'nın sözde kadın komutasındaki 3 farklı grup tespit edilmişti. Dün teröristlerden 2'sini ölü 8'ini sağ ele geçiren timler, bugünde 5'erli iki grubu çembere aldı. İlk gruptan 1'ini ölü 4'ünü sağ olarak alan timler, sözde Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile kadın teröristlerin sığınakta saklandığını belirledi. Bölgede planlı yapılan operasyonda teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada sözde örgütün Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile birlikte 5'ide ölü olarak ele geçirildi.

14 yıldır aranan kadın teröristin bölgede birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Son 36 saatte Aliboğazı bölgesinde 8'i ölü 20 terörist, önceki gün de Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 7'si ölü olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: kadın terörist, Tunceli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!