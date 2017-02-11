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İşte Sayısal Loto 11 Şubat 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları | Sayısal Loto sonuç şanslı numaralar hangileri?

Sayısal Loto 11 Şubat 2017 belli oldu mu? 11 Şubat Sayısal Loto çekilişi numaraları ve tüm ikramiye kazanan biletler için sıralı liste ve bilet sorgulama yapabilirsiniz. Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

İşte Sayısal Loto 11 Şubat 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları | Sayısal Loto sonuç şanslı numaralar hangileri?

11 Şubat 2017 19:30

4 Şubat 2017 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oldu mu. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 4 Şubat 2017 Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

İŞTE SAYISAL LOTO 11 ŞUBAT 2017 SONUÇLARI AKŞAM SAAT 21:30'DA AÇIKLANACAKTIR...

 

SAYISAL LOTO 4 ŞUBAT 2017 DETAYLI ŞONUÇLARI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Etiketler: 11 Şubat 2017 çekiliş sonuçları, sayısal 11 Şubat sonuç


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