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İşte şehit Eren Bülbül’ün ailesine hediye edilen ev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi miting için geldiği Trabzon’da şehit Eren Bülbül’ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül’e teslim etti.

İşte şehit Eren Bülbülün ailesine hediye edilen ev

13 Haziran 2018 17:32

Trabzon’un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi’nde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı. 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hemen mezarı başında yapılan ve özel mimari ile inşa edilen evin tamamlanmasının ardından anahtar 24 Haziran seçimleri öncesi miting için Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anne Ayşe Bülbül’e teslim edildi.  

 

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