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İşte Şenol Güneş'in derbi taktiği

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi. Güneş, oyuncularının rakibi oynatmamasını ve ilk maçta olduğu gibi yüzde 60'ın üzerinde topla oynamasını istedi.

İşte Şenol Güneşin derbi taktiği

29 Nisan 2018 14:46

Şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, taktiği belirledi. Galatasaray'ın sahasında oynadığı maçlarda karşılaşmalara hızlı başladığını oyuncularına ısrarla ifade eden Güneş, özellikle orta sahadaki ve beklerdeki isimlere uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılıların en önemli ayağı olan Gomis ise, ilk maçta olduğu gibi Tosic-Pepe ikilisiyle durdurulacak.

Topla oyna, rakibi oynatma


Bu maç öncesinde oyuncularına ilk yarıdaki maçı hatırlatan Güneş, Beşiktaş'ın yüzde 60 topla oynama istatistiği yakalamasının karşılaşmanın sonucunu belirlediğini ifade ederek, yine aynı oyun sistemiyle sahada olacaklarını ifade etti. Galatasaray orta sahasına karşı Medel-Tolgay ikilisiyle baskı kurmak isteyen Güneş, özellikle hücumda Babel-Talica ve Quaresma üçlüsüne çok güveniyor. Galatasaray'da Serdar Aziz'in cezalı olması da, Negredo'nun oyun planındaki yerini değiştiriyor. Şenol Güneş, Maicon'un Serdar'a oranla daha ağır olması nedeniyle Negredo'nun ceza sahası içinde hareketli olmasını istiyor.

Galatasaray'a karşı kaybetmedi


Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla Galatasaray'a karşı ligde maç kaybetmedi. Geride kalan 2,5 sezonluk periyotta 3'ü iç sahada, 2'si deplasmanda olmak üzere Galatasaray'la 5 kez karşılaşan Güneş'in öğrencileri, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.  

 

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