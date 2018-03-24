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İşte Şeyma Subaşı'nın yeni mesleği! Sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzını yansıtacak bir kafe açacak.

İşte Şeyma Subaşının yeni mesleği! Sosyal medyadan duyurdu

24 Mart 2018 22:56

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu. Şeyma Subaşı, hazırladığı salatanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyadan bu haberi duyuran Subaşı, takipçilerinden bir çok olumlu yorum aldı.

'TAMAMEN KENDİ TARZIM BİR CAFE AÇIYORUM'

Subaşı, instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" notunu yazdı.

İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı o paylaşımı;

 

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