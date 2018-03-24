İşte Şeyma Subaşı'nın yeni mesleği! Sosyal medyadan duyurdu

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu. Şeyma Subaşı, hazırladığı salatanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyadan bu haberi duyuran Subaşı, takipçilerinden bir çok olumlu yorum aldı.

'TAMAMEN KENDİ TARZIM BİR CAFE AÇIYORUM'

Subaşı, instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" notunu yazdı.

İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı o paylaşımı;