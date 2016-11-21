İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Küçükyılmaz, kış mevsiminde yaşanılan hastalıklar ile ilgili bilgiler verdi. Bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Küçükyılmaz, hastalıkla ilgili yapılacak olan aşıların mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğini ve hastalığın tanısı ve takibinin önemli olduğunu söyledi.

Takip önemli

Türkiye'de 18 yaşından büyüklerde her 3 kişiden birinde hipertansiyon olduğunu belirten Dr. Küçükyılmaz, ''Hipertansiyon tanısı çok önemli, çünkü kalp-damar hastalıklarımızı etkiliyor. Hastalarımızın en ufak bir şikâyeti hipertansiyonun habercisi olabilir. Bu nedenle bir sağlık kuruluşunda hipertansiyon takipleri düzenli olarak yapılmalı. Hipertansiyon şüphesi olanlar tam teşkilatlı bir hastanede multidisipliler bir yaklaşımla dahiliye, kardiyoloji, nefroloji polikliniklerinin kontrolünde tedavi altına alınmalıdır. Hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı tanısı ile takip edilen hastalarda aynı diyabet vakalarında olduğu gibi kışa girerken kontrolden geçmeleri çok doğru olacaktır'' diye konuştu.

Doktor kontrolünde aşı olun

Kişilerin istediği zaman aşı olmalarının doğru olmadığının altını çizen Dr. Küçükyılmaz, ''Kişi, grip ve zatüre aşılarını olmadan önce doktor muayenesinden geçmeli ve doktor kontrolü altında olmalı. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları, akut sinüzit vakaları ve akut tonsillitler sık sık olacaktır. Bu hastalarımızın kendi kendine, evinde bulunan ilaçlarla geçiştirmesi ve doktora başvurmadan kullanması doğru değil. Her hastalıkta olduğu gibi burada da erken tanı ve tedavi, komplikasyonların olma sıklığını azaltır. Eğer bir şahıs, kış mevsiminde en az 3 veya daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor ise daha detaylı kontrollerden geçmeli ve daha detaylı araştırılmalı. Örneğin, bir septum deviasyon olabilir ve bir KBB uzmanı tarafından ameliyat olması gerekebilir. Dolayısıyla KBB muayenesi olmalı'' dedi.

Kilo vermenin yazı kışı olmaz

Tüm dünya da olduğu gibi, yurdumuzda da hem kadınlarda hem de erkeklerde obezite sıklığı gittikçe artığına dikkat çeken Dr. Küçükyılmaz, ''Obezitesi olanların, genellikle kış sonu bahar-yaza girerken kilo verme isteği daha çok artar, ama bu kış aylarına girerken kilo vermemiz gerekmiyor anlamına gelmez. Kilo vermenin yazı-kışı olmaz. Kışa girerken de kilo vermek için ilgili doktorlardan ve diyetisyenlerden profesyonel yardım almalıyız'' şeklinde konuştu.

Enfeksiyonlara dikkat

Soğuk kış aylarına girerken, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları sıkça görülmeye başlandığının bilgisini veren Dr. Küçükyılmaz, ''Bu enfeksiyonlara karşı hazırlıklı olmak için özellikle 65 yaşın üstünde olanların, diyabet hastalarının, KOAH hastalarının, iskemik kalp hastalığı olanların ve çok yoğun tempoda çalışanların grip ve zatüre aşısı olmasında fayda var. Mutlaka grip ve zatüre aşısı olmadan önce doktor muayenesinden geçin. Aşıyı yine doktor kontrolünde yaptırın'' dedi.